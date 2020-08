Jon van Eerd speelt in op populaire TikTok-tweeling

De zusjes zijn bekend van onder meer Het Junior Songfestival, Kinderen voor Kinderen en het RTL-programma All Together Now. Zij hebben 150.000 volgers op Instagram en 500.000 volgers op TikTok.

Mylène en Rosanne zullen tijdens de voorstelling de geheimen van het maken van een spetterende TikTok delen. Ook zingen zij hun grote hits Me & My Selfie, Double Me en Sister BFF. De speellijst staat vanaf vrijdag op de website van het duo.