Tweede seizoen Klem verkocht aan Belgische VRT

Er is volgens BNNVARA veel interesse vanuit het buitenland voor de serie. De reeks vertelt over de vriendschap tegen wil en dank tussen crimineel Marius Milner (Jacob Derwig) en Hugo Warmond (Barry Atsma), een hoge baas bij de Belastingdienst. In het tweede seizoen worden beide mannen achtervolgd door een duister geheim dat hen bindt en dat zij figuurlijk en letterlijk hebben proberen te begraven.

Belangrijke bijrollen dit seizoen zijn er voor Maarten Heijmans, Ellen Parren en Gijs Scholten van Aschat. De achtste aflevering is donderdagavond om 20.30 uur te zien bij de NPO. BNNVARA heeft al aangekondigd dat er een derde seizoen komt.