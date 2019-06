Humberto Tan staat stil bij laatste uitzending Late Night

„Niet alleen de geboortedag van de moeder van Ineke, maar ook precies een jaar na de laatste uitzending van RTLLN”, schrijft Humberto, die 1055 afleveringen van de talkshow presenteerde. Tegenwoordig is de presentator vooral bezig met alle klussen die er nog aan zitten te komen. „Inmiddels veel nieuwe programma’s en uitdagingen op mijn pad gekomen, zoals nu de opname van De Repairshop. Objecten, groot of klein, met een mooi verhaal worden door ambachtsmensen met liefde gerestaureerd”, schrijft hij.

„Vandaag, op deze bijzondere dag, vol energie en liefde dus bezig met de toekomst.”

De presentator moest vorig jaar afscheid nemen vanwege teruglopende kijkcijfers. Hij werd vervangen door Twan Huys, maar die kon het tij niet keren. In maart werd de show per direct van de buis gehaald. Later dit jaar keert het programma, dat wel een andere naam krijgt, toch weer terug. Beau van Erven Dorens gaat Late Night 3.0 presenteren.