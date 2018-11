Bram van der Vlugt maakt jubileumstuk

Vogel vertelt over Martinus, een oude man die in een verlaten stationsgebouw woont en met zijn kleinzoon terugkijkt op zijn leven. Samen zoeken zij naar wat er in de oorlog precies is gebeurd en wat Martinus al die jaren heeft weggestopt.

Dertigers Thijs Prein (acteur) en Roelof Pothuis (scenograaf) leerden de oude meester kennen bij een andere productie. Daar ontstond het plan om het oorlogsverhaal van Preins grootvader te vertellen op het toneel. Thomas Verbogt schrijft samen met Prein het scenario; Peter Vandemeulebroecke tekent voor de regie.

De première van Vogel is op 23 maart in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag; de voorstelling is daar ook te zien op de verjaardag van Bram van der Vlugt in mei 2019.

Van der Vlugt staat al decennialang in het theater en was te zien in tientallen veelgeprezen films en series. Ook was hij meer dan een kwart eeuw Sinterklaas. De acteur ontving talloze prijzen en onderscheidingen, waaronder een Louis d’Or. Ook is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.