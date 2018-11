John Legend haalt flink uit naar Trump

Ⓒ Hollandse Hoogte

Dat John Legend en zijn vrouw Chrissy Teigen geen fans zijn van Donald Trump is algemeen bekend. De twee geven via sociale media regelmatig blijk van hun onvrede over de Amerikaanse president. De meest recente actie van Trump, waarbij hij tijdens een persconferentie openlijk uithaalde naar CNN-journalist Jim Acosta, was wederom reden voor Legend om vuur te spuwen naar ’The Donald’.