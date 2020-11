Waarom Jan Dulles tóch meedeed aan The Masked Singer

Hij had gehoopt dat hierdoor weinig mensen zouden raden dat hij Neptunus was. „Daar had ik het dan weer mis. Ik las van veel mensen na de eerste keer al dat ze me hadden gehoord.” Ook het panel, dat uit Gerard Joling, Buddy Vedder, Carlo Boszhard en Loretta Schrijver bestond, had het goed geraden. Dulles gokt dat alleen mensen die hem nog nooit eerder hadden horen zingen, niet wisten dat hij onder het Neptunuspak verscholen zat.

De zanger blikt met plezier terug op de finale. Op Instagram deelt hij een plaatje van het moment van de onthulling, waarop hij een dikke glimlach op zijn gezicht heeft. „Deze smile krijg ik nog steeds als ik eraan denk”, schrijft hij erbij.

De kijkcijfers van de finale zijn vrijdag een week na dato door de grens van vier miljoen kijkers gegaan. Het leverde RTL 4 de hoogste score in 17,5 jaar tijd op. Dulles had niet verwacht dat The Masked Singer zo’n succes zou zijn. „Ik had geen idee hoeveel mensen er zouden kijken en wat voor gevolgen zoiets heeft.”