Ook Loes Luca doet stem in Fabeltjeskrant

De stem van Meneer De Uil wordt ingesproken door stemacteur Huub Dikstaal. Eerder werd al bekendgemaakt dat onder anderen Georgina Verbaan, Richard Groenendijk en Armin van Buuren als personages in de film te horen zijn. De 80-jarige Els Scherjon, die in de oorspronkelijke televisieserie de stem van Juffrouw Ooievaar insprak, werkt ook mee aan de nieuwe bioscoopfilm. Zij verzorgt wederom de stem van het iconische personage.

De titel van de eerste digitaal geanimeerde film over het bekende bos en zijn personages luidt De Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbosspelen. Rubinstein Media, De Levita Productions en animatiestudio Grid hebben vier jaar gewerkt aan de digitalisering van de poppenversies van de befaamde dieren uit de oude televisieserie.

Met de bioscoopfilm wordt de vijftigste verjaardag van de televisieserie gevierd; op 28 september was het precies een halve eeuw geleden dat de eerste uitzending te zien was. In totaal werden er tussen 1968 en 1992 meer dan 1600 afleveringen van de kinderserie gemaakt. Het programma werd in 2005 uitgeroepen tot het beste Nederlandse kinderprogramma aller tijden.