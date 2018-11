Concert Rammstein in De Kuip razendsnel uitverkocht

Rammstein staat op 25 juni in De Kuip in Rotterdam. De band van frontman Till Lindemann is op 10 juli te zien in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

De nieuwe tournee vindt plaats in het kader van een nieuw album dat naar verwachting in de lente van 2019 verschijnt. Het is voor het eerst sinds 2012 dat de band een headlineshow doet in Nederland.