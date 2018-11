Zijn dít de kandidaten van de nieuwe Wie Is De Mol?

Na de cijfercode die donderdagochtend is vrijgegeven, zijn molloten er van overtuigd dat de cijfers COMUNA in letterwaarde moet zijn en daarmee verwijst naar Comuna 13, de wijk San Javier in de Colombiaanse stad Medellín. Daarnaast zouden de hints ’met de rug tegen de muur’ en ’oefening baart kunst’ verwijzen naar de muurtekening die door een twitteraar is gedeeld, met daarop de kandidaten van het volgende seizoen. Dit heeft AVROTROS bevestigd.

Een grote verrassing is dit overigens niet; fans hadden de locatie in juni al achterhaald. De 'molloten', liefhebbers van het programma, speculeren sinds de foto donderdag werd vrijgegeven veelvuldig over de niet geheel herkenbare kandidaten.

Wie goed kijkt ziet dat er tien deelnemers zijn en de gezichten van patissier Robèrt van Beckhoven, dj Stefan Stasse, Lil’ Kleine, nieuwslezeres Merel Westrik, presentatrice Evelien de Bruijn, acteur Rick Paul van Mulligen, actrice Sarah Chronis en Nikkie de Jager (NikkieTutorials) herkennen.

Het AD meldt dat een woordvoerder van AVROTROS toegeeft dat het om een ’authentieke foto’ gaat, maar de namen van de mogelijke kandidaten nog niet wil bevestigen.

Vanaf 5 januari is Wie Is De Mol? met Rik van de Westelaken, die het stokje overneemt van Art Rooijakkers, te zien.