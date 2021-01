Corona of geen corona: Madonna vliegt de hele wereld over!

In amper drie weken tijd heeft Madonna bijna 19.000 kilometer afgelegd met haar privéjet. Ⓒ Getty Images

Dat Madonna (62) er rare gedachten op na houdt over het coronavirus, bleek al uit uitspraken die de Queen of Pop vorig jaar over het virus deed. Nu laat ze opnieuw blijken de pandemie niet erg serieus te nemen: de zangeres vliegt in coronatijd de hele wereld over.