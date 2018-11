Voormalig JLS-zanger ontkent verkrachting fan

De 31-jarige zanger wordt beschuldigd van het aanranden van een vrouw in de Engelse stad Wolverhampton, na afloop van een concert in december 2016. Hij heeft donderdag in de rechtbank van Wolverhampton gezegd dat hij onschuldig is. De rechtbank behandelt de zaak inhoudelijk op 14 mei 2019.

Tijdens een hoorzitting van 36 minuten heeft Williams donderdag alleen zijn naam, geboortedatum en nationaliteit bevestigd. Ook ontkende hij de verkrachting en zei dat hij daar niet schuldig aan was. In de hotelkamer zou nog een 31-jarige man aanwezig zijn geweest. Hem wordt mishandeling door penetratie ten laste gelegd, maar ook hij ontkent de beschuldigingen. Hij staat op dezelfde dag terecht als Williams.

JLS was een Britse band, die de tweede plaats behaalde in het vijfde seizoen van het Britse talentenjachtprogramma The X Factor. In 2013 werd bekend dat de boyband na vijf jaar zou stoppen en kondigden de mannen een afscheidstournee aan.