Michael Bublé krijgt ster op Hollywood Walk of Fame

De ceremonie vindt om half twaalf in de ochtend Amerikaanse tijd plaats. Gastsprekers zijn onder anderen producent van zijn meest recente album Love, David Foster en Priscilla Presley. Het is de 2650e ster die gelegd wordt op de Hollywood Walk of Fame.

Bublé verkocht gedurende zijn jarenlange carrière meer dan 60 miljoen platen wereldwijd, won vier Grammy’s en meerdere Juno Awards voor zijn jazz-muziek.

Bekijk ook: Onduidelijkheid over carrière Bublé