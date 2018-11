Prins Harry herdenkt oorlogsslachtoffers

De Grote Oorlog werd honderd jaar geleden op 11 november beëindigd. Dat wordt zondag herdacht. Het Field of Remembrance bestaat uit 70.000 kleine houten kruizen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers, vaak voorzien van een naam en een kunststof klaproos. Britten kunnen hier geliefden die stierven voor hun vaderland herdenken door zo’n houten kruis op het veld te plaatsen. Dat gebeurt jaarlijks sinds 1928, dus dit jaar voor de negentigste keer.

De geüniformeerde Harry plaatste tijdens de sobere bijeenkomst zelf ook een houten kruis. De aanwezigen namen twee minuten stilte in acht na het klinken van de Last Post. Voor de 34-jarige Harry was het de zesde keer dat hij aan de herdenking deelnam. Tot en met 2016 bezocht Harry de ceremonie met zijn grootvader prins Philip, die inmiddels 97 jaar is en geen officiële publieke optredens meer doet. Hij vergezelt alleen af en toe de koningin nog.

Harry’s bezoek aan The Field of Remembrance is onderdeel van een reeks herdenkingsevenementen in aanloop naar Remembrance Day op zondag 11 november.