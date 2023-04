Premium Het beste van De Telegraaf

Nicolas Cage klapt uit de school: ’Ik had een miljoenenschuld’

Door Onze redactie

Nicolas Cage (59) mag dan ogenschijnlijk bulken van het geld, een tijd lang was het een zware periode voor de Hollywoodacteur. Hij had namelijk een miljoenenschuld opgebouwd. Wat hem op de been hield? „Werk was alijd mijn redding.”