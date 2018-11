Babygeluk voor Temptation Island-Jolien en Herbert

Jolien en Herbert zijn alweer acht jaar samen, maar na hun deelname aan Temptation Island 2017 zag het er even naar uit dat de twee een leven zonder elkaar voor de boeg zouden hebben. Maar échte liefde overwint alles, en dus is het Jolien en Herbert gelukt te vergeven en vergeten en met een liefdevolle blik op de toekomst samen verder te gaan.

Donderdag kregen de twee de ultieme bezegeling op hun liefde toen zij hun kleine Emilio in de armen mochten sluiten. „So proud! Onze kleine jongen is geboren. Welkom Emilio Bodendorfer. We zijn zo gelukkig met jou, totally made with love!”, schrijft de trotse mama op Instagram.

En ook de emotionele Herbert plaatste een kiekje met daarbij de tekst: „Ik kan niet omschrijven wat ik voel voor jou. Je bent op deze wereld gekomen omgeven vol liefde. Ik kan niet stoppen met huilen en God bedanken voor het mooie wondertje dat jij bent en dat alles goed verlopen is. Welkom Emilio Bodendorfer!”