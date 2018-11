Koningin Paola ontbreekt op Koningsdag

De emeritus-koning komt niet alleen. Zijn dochter prinses Astrid en haar man prins Lorenz zullen erbij zijn als het Te Deum wordt gezongen. Ook de komst van Alberts zoon prins Laurent en prinses Claire is bevestigd. Volgens traditie is de regerende koning Filip niet bij het feest waar hij zelf wordt geëerd, en ook koningin Mathilde is er volgens datzelfde gebruik niet bij.

Prins Laurent liet al enkele keren verstek gaan, maar zal er volgende week wel bij zijn. Laurent lag vorig jaar onder vuur voor zijn omstreden bezoek aan de Chinese ambassade in de zomer van 2017. De regering besliste in maart dit jaar om 15 procent (46.000 euro) van Laurents toelage in te trekken. Laurent tekende in september bij de Raad van State beroep aan tegen die beslissing.

Koningsdag valt in België altijd op 15 november omdat dit de naamfeestdag is van de eerste Belgische koning, Leopold I.