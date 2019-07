Fajah geïnspireerd door puberende zoon

„Ik ben vandaag begonnen met het schrijven van een nieuw boek”, kondigde de fitnessgoeroe aan. „Het is absoluut geen dieetboek. Het is een boekje voor pubers, omdat ik zelf een puberkind thuis heb en dat vind ik best een nieuwe ervaring.”

Helemaal groen is Fajah niet als het op puberende kinderen aankomt. Dochter Irem heeft die tijd inmiddels achter de rug. „Ik kan me niet herinneren dat het zo hetzelfde was als met Irem, die is nu al 19. Maar ik denk dat jongens en meisjes ook wel anders zijn”, verklaart Fajah. „Ik heb een fantastisch idee en dat wil ik uitwerken.”

Dat Fajah zich nu op de puberteit richt betekent niet dat haar fitnessdagen zijn geteld. De goeroe werkt met Donny Roelvink aan een fitnessboek dat gericht is op mannen.