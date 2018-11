Draagmoeder Emile Ratelband is zwanger

In oktober liet Ratelband al weten dat hij twee vrouwen had gevonden die hem wilde helpen. Ook sprak hij toen de wens uit het kindje ’acht maanden na kerstmis’ is zijn armen te kunnen sluiten. Het ziet er naar uit dat zijn droom uit komt, maar dan iets eerder dan gepland...

Donderdag heeft de 69-jarige Emile aan RTL Boulevard bevestigd dat een van de draagmoeders inmiddels zwanger is. Het is nog onbekend hoe lang de vrouw in kwestie al zwanger is en wanneer de kleine Ratelband verwacht wordt.

Emile heeft momenteel zeven kinderen bij drie verschillende vrouwen.