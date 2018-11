Henry van Loon brengt hilarische versie van Queen-hit

„Mensen zeggen de laatste tijd dat ik zo mooi kan zingen. Ik heb Queen altijd een hele sympathieke rockformatie gevonden”, schrijft Van Loon bij het filmpje op Instagram. Compleet onverstaanbaar zingt hij Don’t Stop Me Now van Queen. Met heel veel stille pauzes brabbelt hij het nummer aan elkaar met als toppunt „Dit is mijn bal!” in plaats van „I’m having a ball”. Bekijk de video hier.

Na afloop van de clip vraagt hij meteen om verzoeknummers en zijn volgers komen massaal met tips. Zo heeft hij inmiddels ook al een versie van Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf en Rock Around the Clock van Bill Haley & His Comets gemaakt.