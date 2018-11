Dit is de obsessie van prins Harry

De 34-jarige prins geeft toe dat hij er altijd voor zorgt dat er in zijn woning in Kensington Palace nooit te veel licht brandt. Volgens hem heeft hij deze gewoonte van zijn milieubewuste vader prins Charles. „Hij is ook altijd bezig met het uitdoen van overbodige lampen. En nu is dat iets geworden waar ik ook geobsedeerd door ben.”

Prins William heeft dezelfde gewoonte overgenomen. „Ik ken het, ik ben ook obsessief bezig met lichtschakelaars. Het is verschrikkelijk”, vult hij zijn broertje aan. Inmiddels let ook Meghan er goed op dat ze geen licht laat branden, maar in het begin van de relatie begreep ze niets van zijn gedrag. Harry vertelt dat ze hem steeds vroeg waarom hij de lampen uitdeed en of hij wel door had dat het donker was. „We hebben maar een lamp nodig, geen zes”, reageerde hij dan.

Ondanks dat zijn obsessie soms niet begrepen wordt, is hij wel blij dat zijn vader hem heeft geleerd milieubewust te zijn, omdat al deze kleine dingen volgens hem de wereld kunnen veranderen.