Davina Michelle ontvangt gouden plaat

Het lied had dit jaar eigenlijk moeten dienen als het officiële lied van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Door de coronacrisis is het evenement afgelast.

Dat mag de pret voor Davina Michelle niet drukken. „We gaan het gewoon inhalen”, vertelde ze donderdag aan Shownieuws. „Ik ben nog steeds enorm blij en enorm trots op deze prestatie.”