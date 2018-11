’Ashton Kutcher maakt film van Punk’d’

Om de grote leegte die achter is gebleven toen de Jackass-franchise aan zijn einde kwam, willen Paramount en MTV deze opvullen met een filmversie van Punk’d. Volgens bronnen ban Bang Showbiz kan Ashton niet wachten om hier zijn medewerking aan te verlenen. „Paramount wil echt heel graag een film gebaseerd op ’pranks’ nu Jackass klaar is. In de wandelgangen wordt gesproken dat ze nu met Kutcher bezig zijn. Hij staat op het punt om te tekenen.”

Ashton doet geen uitspraken over de film, omdat hij niet wil dat potentiële slachtoffers door hebben dat ze in Prank’d zitten. „Je kunt zo’n film niet aankondigen en dan verwachten dat er voldoende goed materiaal is. Als Ashton dit gaat doen, moet hij ook zeker weten dat hij kan slagen. Hij heeft een lange lijst van beroemdheden die hij als slachtoffer ziet waaronder Drake en Kevin Hart.”