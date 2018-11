WIDM-deelneemster Merel Westrik loog over ziekte

„Ze was zo ziek. We stuurden een ballon” schrijft collega Antoin Peeters op Instagram. Merel reageert meteen en biedt haar excuses aan. „Sorry dat jullie geld hebben uitgegeven aan een ’get well soon’-ballon. En sorry alle andere collega’s bij RTL Nieuws en vrienden en familie die me vroegen hoe het met me ging. Het ging stiekem geweldig, want ik mocht meedoen aan Wie is de Mol?”

AvroTros maakte donderdag tien namen bekend. De andere kandidaten zijn presentatrice Evelien de Bruijn, acteur Rick Paul van Mulligen, journalist en programmamaker Sinan Can, zanger Nielson, Meester Patissier Robèrt van Beckhoven, actrice Sarah Chronis, presentator Jamie Trenité, presentatrice Evi Hanssen en YouTuber en visagiste Nikkie de Jager.