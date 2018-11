Wie o wie kan Sinead O’Connor nog redden?

Sinead O'Connor Ⓒ Hollandse Hoogte / Eyevine

In het ronduit merkwaardige leven van SINEAD O’CONNOR is het nimmer saai. Nu ze zich heeft bekeerd tot de islam en deze week liet weten dat ze nooit meer iets te maken wil hebben met ’het afgrijselijke blanke volk’ vragen fans zich af of het ooit nog goed komt met Sinead O’Connor... of, beter gezegd, SHUHADA’ DAVITT.