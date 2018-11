Ben en Jennifer officieel gescheiden

Dat de scheiding van Ben en Jennifer eraan zat te komen, was al duidelijk. Begin oktober bereikten de twee een akkoord, werd vorige week bekend. Ben en Jennifer kwamen onder meer overeen dat ze samen verantwoordelijk blijven voor de opvoeding van hun drie kinderen. Ook is vastgelegd dat beiden minimaal een halfjaar lang elke maand een opvoedingsdeskundige bezoeken.

Ben en Jennifer vielen in 2004 voor elkaar, nadat ze samen in de films Pearl Harbor (2001) en Daredevil (2003) speelden. In juni 2005 trouwden ze, in december van dat jaar werd dochter Violet geboren. Seraphina volgde in januari 2009, zoon Samuel kwam in februari 2012 ter wereld. In juni 2015 maakten Ben en Jennifer bekend dat de koek op was. De scheiding werd echter pas vorig jaar april formeel aangevraagd, als reden werden 'onoverbrugbare verschillen' opgevoerd.