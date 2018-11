Dochtertje voor actrice Gabrielle Union

„We hebben slaaptekort en zijn buiten zinnen, maar zo blij bekend te kunnen maken dat onze wonderbaby gisteravond ter wereld is gekomen via een draagmoeder”, schreven beiden op Instagram bij een foto van het prille gezin. „7 november zal altijd vaststaan als de mooiste dag van alle mooie dagen. Welkom op het feestje lief meisje!”

Gabrielle en Dwayne hadden jarenlang moeite kinderen te krijgen. De actrice, die meerdere miskramen kreeg, was open over haar vruchtbaarheidsproblemen. Zo schreef ze in haar boek We’re Going To Need More Wine dat haar lichaam drie jaar lang ’gevangen zat in de wens zwanger te worden’.

Het meisje, wier naam nog niet bekend is gemaakt, is het eerste kindje voor Gabrielle. Dwayne heeft al drie kinderen uit eerdere relaties.