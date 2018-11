Adriana Lima zwaait af als angel

„Beste Victoria. Bedankt dat je me de wereld hebt laten zien, je geheimen hebt gedeeld en - het belangrijkste - dat je me niet alleen vleugels hebt gegeven maar me ook hebt laten leren vliegen”, schreef Adriana bij een compilatievideo van haar mooiste momenten, die ’de beste fans in de wereld’ ook liefde stuurt.

De 37-jarige Adriana loopt donderdag voor de achttiende keer mee in de Victoria’s Secret Fashion Show, die jaarlijks door miljoenen mensen wordt bekeken. De Braziliaanse was twintig jaar verbonden aan het Amerikaanse lingeriemerk.

Ook de Nederlandse modellen Romee Strijd, Yasmin Wijnaldum en Myrthe Bolt zijn donderdag te zien in de Victoria’s Secret Fashion Show. Ze delen de catwalk met bekende collega-angels als Kendall Jenner, Candice Swanepoel en de half-Nederlandse zussen Bella en Gigi Hadid.