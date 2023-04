Doodsoorzaak Lance Reddick bekendgemaakt

Reddick was bekend van een aantal hitseries, zoals The Wire, Fringe en OZ, waarin hij in 2000 zijn debuut maakte. Bij het grote publiek is de acteur vooral bekend van zijn rol in de hitserie John Wick. Reddick speelde een belangrijke bijrol in de vier delen die tot nu toe zijn gemaakt.

De vierde John Wick-film, die kort na zijn overlijden uitkwam, is aan de acteur opgedragen. Bij de première van de film droegen aanwezigen een blauw lintje, omdat blauw de lievelingskleur was van de acteur. Ook werd er voor Reddick geapplaudisseerd toen hij voor het eerst in de film in beeld kwam.