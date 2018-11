Michael Bublé gaat weer op tournee

De Canadees heeft er, nu zijn zoon is genezen van kanker, weer zin in en heeft daarvoor een aantal goede redenen. „De diagnose van zijn ziekte zette me aan het denken. Hoe stom het was dat ik me druk maakte om nietszeggende dingen. Ik schaamde me gewoon voor mijn eigen ego, dat er voor had gezorgd dat ik onzeker werd. Ik voel een diepe dankbaarheid naar al die miljoenen mensen van over de hele wereld, die ons hebben gesteund ten tijde van Noahs ziekte. Zij hebben me het geloof in de mens teruggegeven”, aldus Michael in een interview met de Daily Mail.

„Daarbij houd ik van muziek en nu kan ik het erfgoed van mijn idolen voortzetten. Tot slot geloof ik dat er met alle ellende die er momenteel gaande is in de wereld, geen beter moment is om weer muziek te gaan maken.”

Bublé start zijn Noord-Amerikaanse tour op 13 februari in Tampa, Florida.

