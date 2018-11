Kim Kardashian moet vluchten voor natuurbrand

Kim heeft een huis in Calabasas, een plaats ten noordwesten van Los Angeles. De realityster plaatste op Instagram een filmpje van de brand dat zij maakte vanuit een vliegtuig. In de begeleidende tekst stelde de onderneemster dat zij halsoverkop haar huis moest verlaten.

Ook actrice Alyssa Milano liet via sociale media weten dat zij haar huis moest verlaten. „Ik heb alleen mijn kinderen, honden en Dr. Martens-laarzen kunnen meenemen”, schrijft ze. „De paarden worden geëvacueerd door mijn trainer. Echtgenoot zit in New York.”