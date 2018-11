Nicole Kidman: ’Het is mijn taak om van ze te houden’

Nicole Kidman met Keith Urban Ⓒ Hollandse Hoogte

Nicole Kidman spreekt zelden tot nooit over Connor (23) en Bella (25), de adoptiekinderen die ze deelt met haar ex-man Tom Cruise. Toch laat de actrice zich in een interview met het Australische tijdschrift Who nu uit over haar twee oudste kinderen, met wie ze sinds de scheiding van Cruise weinig contact meer zou hebben.