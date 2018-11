’Queen waarschuwde Harry om divagedrag Meghan’

De Queen waarschuwde prins Harry over de ’moeilijke houding’ van Meghan, nadat er discussie was ontstaan over welk diadeem de voormalige actrice zou dragen op haar huwelijksdag.

Koningin Elizabeth Ⓒ Hollandse Hoogte

De 37-jarige bruid droeg uiteindelijk een diamanten en platina hoofdsieraad, uitgezocht door koningin Elizabeth, ondanks dat prins Harry aan het koninklijk personeel zou hebben gezegd dat ’Meghan krijgt wat ze wil’.

Familieprotocol

Dat schrijft auteur Robert Jobson in zijn nieuwe boek Charles at 70. Een bron voegt daar in The Sun aan toe: „Meghan had haar zinnen gezet op een tiara met smaragden en prins Harry schoot volledig uit z’n slof toen hen werd verteld dat haar wens niet kon worden vervuld.”

Vervolgens zou er een verhitte discussie zijn ontstaan tussen Harry en de Queen, waarin Elizabeth haar kleinzoon duidelijk maakte dat Meghan op haar tellen moest passen en dat ze zich aan het familieprotocol diende te houden. „Meghan kan niet alles krijgen wat ze wil. Ze draagt het tiara dat ze van mij krijgt.”