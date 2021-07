Premium Sterren

Graf van Heino’s dochter weggespoeld

Voor de Duitse schlagerster Heino (82) is het drama nu helemaal compleet. De zanger van La Montanara, het loflied op de bergen, verloor in 2003 zijn dochter Petra, die slechts 35 jaar mocht worden. Bij de waterramp van vorige week werd haar graf in het zwaar getroffen stadje Bad Münstereifel in Noor...