Lord of the Rings-acteur zegt sorry voor ’n-woord’

„Ik zal het woord nooit meer gebruiken”, bezweert Mortensen. Hij gebruikte het woord in een uitleg over racisme in de VS. „Niemand gebruikt het woord ’nigger’ meer”, zei de acteur. De zin werd in een tweet herhaald door een journalist die bij de bijeenkomst was. De quote leidde tot veel ophef op sociale media.

d

Mortensen stelt in een verklaring aan The Hollywood Reporter dat hij het omstreden woord slechts gebruikte in een uitleg over het klimaat en woordgebruik in 1962, het jaar waarin de film zich afspeelt. „Ik had geen enkele kwade intentie en heb mij tijdens de bijeenkomst vooral willen uitspreken tegen racisme”, stelt de acteur met klem. „Maar ik heb zelfs niet het recht om me te proberen voor te stellen hoe beladen het woord voor veel mensen is, zelfs in deze context, zeker uit de mond van een blanke man.”

De ster beklemtoont het woord in het dagelijks leven nooit te gebruiken. „Het spijt me erg dat ik het, zelfs in deze context, heb gebruikt. En dat zal nooit meer gebeuren.” Morten is politiek activistisch: hij steunt al jaren liberale, Democratische kandidaten. Green Book is begin 2019 in de Nederlandse bioscopen te zien.