Nieuwe Avengers-film wordt langste Marvel-productie ooit

De eerste Infinity War was tot nu toe de langste Marvel-film, met twee uur en veertig minuten. In deze film kwamen vrijwel alle personages samen die tot nu toe in het Marvel-universum werden geïntroduceerd: van Captain America tot Iron Man, van de Guardians of the Galaxy tot de personages uit Black Panther. De film had een onverwacht einde dat veel fans in vertwijfeling achterliet over de toekomst van alle helden.

De liefhebbers van Marvel lijken echter geen problemen te hebben met de lengte; Infinity War staat met een opbrengst van 2 miljard dollar op de vierde plek van meest succesvolle bioscooptitels aller tijden. Ook de top 3 – Avatar, Titanic en Star Wars The Force Awakens – variëren in lengte tussen de 2 uur 15 minuten en 3 uur en 15 minuten.

Over de inhoud van de nieuwe Avengers-film is nog niets bekend. Ook de subtitel van Avengers 4 is nog niet onthuld.