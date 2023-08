Advocaat verwacht in september beslissing over vervolging Marco Borsato

Het onderzoek naar het voormalig jurylid van The voice of Holland loopt al bijna twee jaar, maar zit volgens de advocaat in een afrondende fase. Knoops heeft er begrip voor dat het zo lang duurt. „Het is namelijk geen eenvoudige zaak, het is niet zwart-wit”, meent zij. De advocaat heeft ook zelf onderzoek gedaan in de zaak en die details zijn met het OM gedeeld.

Een voorspelling in de zaak durft Knoops niet te geven. „Het kan alle kanten op”, zegt ze. Wel vindt de raadsvrouw het „middeleeuws” dat haar cliënt al door het publiek is veroordeeld voordat er überhaupt goed onderzoek is gedaan. „Het feit dat Marco vanaf het begin is gebrandmerkt, zijn beeld uit Madame Tussauds is gehaald en zijn muziek niet meer is gebruikt, is middeleeuws.”