Geen klachten over schokkende scènes Koolhoven

Het gaat onder meer om scènes uit spaghettiwesterns en horrorfilms. NICAM heeft het afgelopen halfjaar al een aantal keer bij commerciële omroepen geëxperimenteerd met dit soepeler beleid. Directeur Tiffany van Stormbroek stelde eerder in een toelichting dat de Kijkwijzer, die sinds 2001 bestaat, best mag worden aangepast aan het veranderende medialandschap, waarin mensen zelf bepalen waar en wanneer ze iets kijken.

Voorwaarde voor de dispensatie die een aantal programma’s nu heeft gehad, is dat er voor het programma uitgebreider wordt gewaarschuwd dat er bijvoorbeeld gewelddadige beelden in de film zitten. Ook worden de waarschuwingspictogrammen een paar maal extra in beeld gebracht.

Erotica

Van Stormbroek wil over een paar maanden definitief evalueren hoe de pilot verloopt. Mogelijk wordt het dan standaardbeleid dat onder bepaalde voorwaarden 16-plus-programma’s eerder op de avond mogen worden uitgezonden.

De laatste uitzending van De Kijk van Koolhoven is vrijdagavond en gaat over erotica.