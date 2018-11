Vlaams stel uit ’Blind Getrouwd’ al na één jaar gescheiden

En daarmee zijn de voormalige tortelduifjes geen uitzondering. Van de vijf koppels uit het derde seizoen van het VTM-programma, houdt er nog maar één stel stand.

De Vlaamse zender laat in een persbericht weten dat Lieve en Aljosja ’als vrienden uit elkaar zijn gegaan’. „Ondanks de vele mooie momenten samen, hebben we nu toch beslist om elk onze eigen weg te gaan. We wensen elkaar dan ook het beste toe in de toekomst. We zullen hier verder geen commentaar of interviews over geven en we zouden willen vragen om onze privacy hierin maximaal te respecteren.”

Eerder dit jaar vertelde Lieve in de Vlaamse krant Het Nieuwsblad dat ze dacht dat Aljosja en zij het koppel was bij wie de kijkers de meeste twijfels hadden. „Ik had een ander type man in gedachten, maar dat heeft me geen seconde tegengehouden om er niet vol voor te gaan.”