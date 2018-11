a balladeer doet kleine tour in voorjaar

a balladeer, zoals zijn artiestennaam luidt, maakte eind vorig jaar een speciaal kerstalbum. In 2018 werkt hij vooral aan nieuw materiaal. Zijn laatste reguliere album, A Wolf at the Door, stamt uit 2016.

Het muzikale alter ego van De Goederen is vooral bekend van de hit Swim with Sam, die elk jaar hoog in de Top 2000 staat. a balladeer won onder meer de Grote Prijs van Nederland en een Zilveren Harp.