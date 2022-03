Batman-actrice Zoë Kravitz: ’Ik mocht geen auditie doen vanwege mijn huidskleur’

„Ik weet niet of het van (regisseur, red.) Chris Nolan kwam”, zegt Kravitz tegen de Britse krant The Observer. „Ik denk dat het een soort casting director was of een assistent van een casting director. Maar een actrice van kleur zijn en je worden verteld dat je niet kan meedoen vanwege je huidskleur, was het moeilijke aan dat moment.”

Zoals gezegd is de 33-jarige dochter van popster Lenny Kravitz en actrice Lisa Bonet toch nog in een Batman-film beland. Ze speelt namelijk Catwoman in The Batman (2022), die nu in de bioscopen draait. Of de actrice auditie wilde doen voor de rol van Catwoman in The Dark Knight Rises, uiteindelijk gespeeld door Anne Hathaway, is niet bekend.