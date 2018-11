Optreden K-popband geschrapt om T-shirt met atoombom

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Hollandse Hoogte

De Japanse televisiezender TV-Asahi heeft een optreden van de Zuid-Koreaanse jongensband BTS geschrapt. Reden daarvoor is een rel die is ontstaan over een T-shirt met de afbeelding van een paddenstoelwolk die een lid van BTS droeg.