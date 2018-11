Maria Goos en Marcel Musters maken Smoeder II

Goos en Musters maakten in 2004 een vertelvoorstelling over hun Brabantse moeders, naar aanleiding van het overlijden van de moeder van Musters. In de voorstelling vertelden zij over de levens en welke rol hun moeders daar in hadden gespeeld. Zij speelden het stuk meer dan honderd keer en trokken volle zalen.

In Smoeder II - 15 jaar later kijken ze wederom terug op de levens van hun moeders, met de kennis die zij de afgelopen vijftien jaar hebben vergaard. „We hebben verloren, we hebben gewonnen”, schrijven zij. „We leven nog. We spelen nog. We schrijven nog. We hebben nog lief. Wat heeft de afgelopen vijftien jaar met ons gedaan?”

Het stuk gaat 23 maart in première in Theater Bellevue. Van Goos gaat vrijdagavond het nieuwe stuk We zijn hier voor Robbie in première dat de komende maanden in heel Nederland wordt gespeeld.