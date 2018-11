Het nummer Duurt Te Lang is in zes weken is opgeklommen naar de koppositie. Het lied is afkomstig uit het tv-programma Beste Zangers. De single verslaat Speciaal, het nummer waarmee Frenna en Boef vorige week de top bereikten.

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik