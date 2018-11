Prinses Sofia blijft ziek thuis

Sofia zou donderdag aanschuiven bij een vergadering over privéziekenhuis Sophiahemmet, waar ze erevoorzitter van is. Vlak voor aanvang werd echter duidelijk dat Sofia daartoe niet in staat, ’vanwege een verkoudheid’, liet een woordvoerder weten aan Expressen. Woensdagochtend was de 33-jarige prinses wel nog aan het werk, toen woonde ze een bijeenkomst over vrouwelijk ondernemerschap bij.

Het is te hopen dat Sofia na het weekeinde weer is opgeknapt. De Zweedse koninklijke familie maakt zich op voor het staatsbezoek van de Italiaanse president Sergio Mattarella. Hij is van dinsdag tot en met donderdag met zijn dochter Laura in Zweden.