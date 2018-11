Jamai heeft nieuwe nier

Jamai: „Er was haast geboden. Ik moest uitgebreid getest worden of mijn lichaam een transplantatie aankan, dat gaat van vaat- tot botonderzoek, maar ook alle potentiële donors moesten onderzocht worden. Zowel lichamelijk als geestelijk. Uiteindelijk bleek er een match met mijn zwager en ging daarmee het licht op groen voor de transplantatie”

Jamai is afgelopen maanden flink afgevallen. De komt volgens de artiest met name door vochtverlies. „Dat scheelt echt enorm en de periode voorafgaand aan de transplantatie heb ik een zwaar dieet gevolgd. En ik let nu ook goed op mijn voeding.”

Jamai heeft erg veel zin om weer aan het werk te gaan. Zo pakt hij de binnenkort de draad weer op tijdens de liveshows van The Voice of Holland. „Mentaal zou ik de marathon kunnen lopen, maar het is misschien verstandig eerst een rondje door het Vondelpark te rennen. Ik kan nog geen concert van anderhalf uur geven, maar ik kan wel weer optreden. Er staan gelukkig al weer optredens gepland en in januari ga ik weer The Voice doen.”