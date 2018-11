Harry Potterfans halen hart op in centrum Utrecht

De tijdelijke winkel in Hoog Catharijne staat in het teken van het jubileum van de Nederlandstalige Potterboeken. Precies twintig jaar geleden maakte de jonge tovenaar zijn debuut in het Nederlands. In de winkel zijn een aantal locaties uit de boekenreeks van J. K. Rowling nagebouwd. Zo kunnen Potterheads, zoals de fans worden genoemd, een kijkje nemen in de bibliotheek en de leerlingenkamer. De Potter pop-up store blijft, geheel in stijl, 9¾ week open, tot het einde van de kerstvakantie.”

„Het is nu al hartstikke druk en we verwachten dat het rond kerst helemaal storm gaat lopen”, zegt Karlijn Klockenbrink van de pop-up store. „Het is hartstikke gezellig. Fans komen hierheen om met elkaar te praten.” Een bezoekje aan de tijdelijke winkel is volgens Klockenbrink een must. „Het is zo magisch dat je hier geweest moet zijn.”

In de Potter-winkel zijn ook allerhande bijzondere items te koop, zo liggen de ’Choco Kikkers’ en ’Smekkies in Alle Smaken’ in het schap. Ook kunnen de Potterheads bijzondere uitgaven van hun lievelingsboeken op de kop tikken. „En er worden steeds nieuwe dingen toegevoegd, die alleen in de winkel te verkrijgen zijn als limited edition. Op is van sommige dingen, zoals de speciale uitgave van de boeken, ook echt op. Mensen die terugkomen kunnen dus steeds iets nieuws ontdekken.”