Pretpark verrassing voor Bassie & Adriaan

„Maar het is een ontzettend leuk idee”, gaat de acrobaat verder. Het Bassie & Adriaan-park zou in Vlaardingen moeten verrijzen. ONS Vlaardingen, de grootste partij van de stad, is bezig met een plan dat snel uitgewerkt zou kunnen worden. „Je maakt een paar poppen geïnspireerd op de tekeningen uit de stripboeken van Bassie en Adriaan. In België tik je wat goedkope attracties op de kop”, stelde raadslid Tim Thiel vrijdag in De Telegraaf.

Aad denkt niet dat het zo makkelijk is. „Het moet nog verwezenlijkt worden. Dat is nog een hele lange weg.”