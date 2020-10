Van Rossem wil niet alleen maar mopperen

„Ik word nooit uitgenodigd om te zeggen dat ik iets mooi vind”, zegt Maarten in de podcast PodBast van Bastiaan Meijer. Het jurylid van De slimste mens beaamt wel dat er ’veel te mopperen’ valt. „Ik zie dat ook als een opdracht, dat je wel zegt dat sommige dingen niet deugen.”

Donald Duck

In de podcast bekent Maarten ook dat hij een groot Disney-liefhebber is, met name van Donald Duck. „Ik vind niet alles leuk. Ik vind Mickey Mouse bijvoorbeeld een zak tabak. Maar Donald Duck vind ik een geweldig figuur. Ik ben een echte liefhebber. Hij is zo’n echte schlemiel. Hij moet per slot van rekening altijd gered worden door zijn neefjes want hij doet alles fout wat je fout kan doen.”

Donald is herkenbaar, vindt Maarten. „Donald is gewoon een mens en Mickey Mouse is een lul de behanger.”