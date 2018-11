Nederland stemt massaal af op The Voice

The Voice was hiermee het best bekeken programma van de avond. Het NOS Journaal van 20.00 uur staat op de tweede plek met 1,5 miljoen kijkers en bijna 1,4 miljoen mensen zagen de Oranjevrouwen zegevieren tegen Zwitserland.

Net als vorige week profiteerde Twan Huys ook deze vrijdag van het succes van The Voice. 743.000 kijkers bleven zitten voor RTL Late Night. Op andere dagen wanneer de zangwedstrijd niet vooraf gaat aan de talkshow liggen de kijkcijfers een stuk lager.