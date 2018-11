Paul de Leeuw zegt sorry in kookboek

Paul selecteerde recepten van twaalf toonaangevende, culinaire auteurs, onder wie Sergio Herman, Joop Braakhekke, Joris Bijdendijk en Janneke Vreugdenhil. „Ik ben niet van de gezonde recepten, dus daarvoor mijn excuus. Smoothies of gezonde salades doen me niet zo veel”, verontschuldigt Paul zich bij voorbaat. „Ik heb geprobeerd recepten te kiezen die geschikt zijn voor jonge mensen, alleenstaanden, beginners in de keuken en likkebaardjes”, vertelt De Leeuw over het boek dat kopers van kookboeken tot en met zondag 18 november cadeau krijgen van de boekwinkel.

Zelf heeft Paul een rijke verzameling kookboeken. Het waren er op een gegeven moment zoveel dat hij een deel naar de kringloopwinkel bracht. „Als ik een kookboek doorblader, kijk ik eerst naar de foto’s”, schrijft hij. „Als de foto’s of de tekeningetjes mij kunnen behagen, dan kijk ik naar één recept in het boek. En als ik daarna het gevoel heb dat ik het gerecht kan maken, óók na het drinken van drie glazen wijn, wordt het kookboek aangeschaft.”

Verhalen

De tv-en theatermaker doorspekt zijn kookboek met passende verhalen. Bij het recept Labaneh van Jigal Krant, winnaar van Het Gouden Kookboek 2018, vertelt hij anekdotes over een trip naar Israël. Paul: „Ik ben verliefd op Tel Aviv en het kookboek TLV van Jigal Krant. Zo ben ikzelf thuis af en toe in Tel Aviv.”

Bij elk gerecht schrijft Paul ook een grappige en bondige recensie. Zo tipt hij bij elk recept welke muziek erbij past en in welke stemming je moet zijn tijdens het eten. Zo draait hij bij het koken uit TLV het liefst muziek van de Israëlische songfestivalkandidaat Harel Skaat. En over het effect van het recept Labeneh, met pistache en granaatappelpitten oordeelt Paul: „Je wilt je string aantrekken en ergens in het zand gaan liggen met een biertje. De valkuil ervan is dat je na het eten uit je string barst.”